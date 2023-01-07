بسبب إعدام متظاهرين.. هولندا تطالب بفرض عقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، السبت، إن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين.

وكتب هوكسترا في تغريدة على تويتر “أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه”.

وأعدمت إيران رجلين اليوم السبت بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول.

وقال هوكسترا إن هذه الأفعال تؤكد على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حاليا.

كانت هولندا استدعت أيضا السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي للاحتجاج على إعدام متظاهرين.

جاء لك في الوقت الذي، طالب فيه عدد من البرلمانيين الأوروبيين من أصل إيرانيّ ومنظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لمنع عمليات الإعدام في إيران، وذلك بعدما أعدمت طهران اليوم السبت، رجلَيْن بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج أثناء الاحتجاجات.

فقد أعلنت حملة حقوق الإنسان في إيران، اليوم السبت، أن “التأخير في الرد الفوري والحاسم للمجتمع الدولي يعني استمرار عمليات القتل على يد نظام إيران”، وفق “إيران إنترناشونال”.

“حان الوقت لطرد سفرائهم“

بدوره، غرد المتحدث باسم جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، بالإنجليزية، قائلاً: “إرهابيو إيران قتلوا اثنين من الأبرياء. قبل ساعة دون محامٍ وخلف أبواب مغلقة. لقد حان الوقت لطرد سفرائهم”.

كما كتب بالفارسية: “قتلوا اثنين آخرين منا. حان الوقت لطرد سفراء هذا النظام الإرهابي”.