الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب إغلاق كورونا.. نتنياهو يعلن تأجيل زيارته للإمارات والبحرين

4 - فبراير - 2021
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس،عن تأجيل زيارته لكل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل.

وأرجع نتيناهو تأجيل الزيارة إلى إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة فيروس ”كورونا“.

وجاء في تغريدة على حساب نتنياهو بتويتر: ”رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

وأضاف: ”أنه يثمن كثيرا دعوَتَي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما، والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قد أعلن الثلاثاء الماضي نيته القيام بزيارة قصيرة قريبا للإمارات، وربما البحرين أيضا، فيما اتفق مسؤولو الأمن في إسرائيل والبحرين على التعاون المشترك.

وقال نتنياهو إنه يعتزم القيام بزيارة مدتها 3 ساعات للإمارات، وربما البحرين أيضا الأسبوع المقبل، وذلك تأكيدا لتقارير تداولها الإعلام الإسرائيلي مؤخرا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أول أمس الأحد عن مسؤول كبير في الحكومة (لم تسمه) أن “نتنياهو قرر تقصير زيارته المخطط لها إلى الخليج من 3 أيام إلى 3 ساعات فقط”، كما ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أن سبب تقصير الزيارة هو الإغلاق المفروض في ظل جائحة كورونا.

    المزيد من أخبار العالم

    Somalia
    تقرير “خطير” للأمم المتحدة عن الصومال!
    الكرملين
    روسيا تفرض عقوبات على وزيرتين أمريكيتين
    قيس سعيد
    رئيس تونس يخصم أيامًا من أجور القضاة ويلوح بعقوبات أخرى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!