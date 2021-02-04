بسبب إغلاق كورونا.. نتنياهو يعلن تأجيل زيارته للإمارات والبحرين

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس،عن تأجيل زيارته لكل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل.

وأرجع نتيناهو تأجيل الزيارة إلى إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة فيروس ”كورونا“.

وجاء في تغريدة على حساب نتنياهو بتويتر: ”رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

وأضاف: ”أنه يثمن كثيرا دعوَتَي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما، والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا”.

رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

إنه يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 4, 2021

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قد أعلن الثلاثاء الماضي نيته القيام بزيارة قصيرة قريبا للإمارات، وربما البحرين أيضا، فيما اتفق مسؤولو الأمن في إسرائيل والبحرين على التعاون المشترك.

وقال نتنياهو إنه يعتزم القيام بزيارة مدتها 3 ساعات للإمارات، وربما البحرين أيضا الأسبوع المقبل، وذلك تأكيدا لتقارير تداولها الإعلام الإسرائيلي مؤخرا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أول أمس الأحد عن مسؤول كبير في الحكومة (لم تسمه) أن “نتنياهو قرر تقصير زيارته المخطط لها إلى الخليج من 3 أيام إلى 3 ساعات فقط”، كما ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أن سبب تقصير الزيارة هو الإغلاق المفروض في ظل جائحة كورونا.