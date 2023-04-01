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بسبب إنفلونزا الطيور.. الأرجنتين تستأنف تصدير الدواجن بعد أسابيع من وقفه

منذ ساعة واحدة

انفلونزا الطيور

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قالت الهيئة الوطنية الأرجنتينية لسلامة وجودة الغذاء الجمعة إن الأرجنتين استأنفت تصدير الدواجن بعد حظر استمر أسابيع في أعقاب اكتشاف إنفلونزا الطيور في القطاع المحلي.

وأضافت الهيئة في بيان عقب اجتماع مع مسؤولين بمنظمة التجارة العالمية في جنيف أن أوروجواى اعتمدت شهادات تصدير جديدة لمنتجات الدواجن من الأرجنتين.

كانت الأرجنتين قد علقت تصدير الدواجن في أواخر فبراير\شباط بعد تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في إقليم ريو نيجرو جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه جرى التوصل إلى اتفاقات لاستئناف شحن لحوم الدواجن الطازجة من المناطق الخالية من المرض إلى روسيا والسعودية وهونج كونج واليابان وبعض الدول الأفريقية.

وذكرت بيانات لوزير الزراعة أن الأرجنتين صدرت 227 ألف طن من منتجات الدواجن الصالحة للاستهلاك الآدمي العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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