بسبب اتساع نطاق القتال.. تعليق المساعدات الغذائية بأجزاء من الجزيرة في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، تعليق المساعدات الغذائية مؤقتاً في أجزاء من ولاية الجزيرة بالسودان، بسبب اتساع نطاق القتال.

وقال بيان للبرنامج “اضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تعليق مساعداته الغذائية مؤقتا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة، مع انتشار القتال جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم”.

وأضاف “تعد هذه انتكاسة كبيرة للجهود الإنسانية في البلاد، حيث كان برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدات بانتظام لأكثر من 800 ألف شخص، بما في ذلك كثير ممن فروا من القتال في الخرطوم”.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي رو إن البرنامج “ملتزم بدعم السودانيين في أوقات حاجتهم ولكن يجب ضمان سلامة موظفينا وشركائنا”.

وأضاف “فرقنا تعمل على تقديم المساعدات في المواقع التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها وسنستأنفها في مواقع أخرى عندما يكون ذلك آمنا”.

وكانت قوات الدعم السريع دخلت أمس الثلاثاء مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وأعلنت أن المدينة أصبحت بالكامل تحت أيديها، وذلك بعد قتال استمر عدة أيام مع قوات الجيش السوداني.

وشهدت المدينة عمليات نزوح كبيرة للمدنيين باتجاه ولايات أخرى.