بسبب احتجاج مؤيد لغزة.. جامعة بروكسل تعتزم تقديم شكوى للشرطة

قالت آنيمي شاوس رئيسة جامعة بروكسل للإذاعة البلجيكية الأربعاء إن الجامعة ستقدم شكوى للشرطة ضد الطلاب المشاركين في احتجاج شابه العنف على الحرب الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الاعتداء على رئيس اتحاد الطلاب اليهود.

وذكرت لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الموجهة للناطقين بالفرنسية “ستُقدم شكوى بسبب وقوع أعمال عنف لا سيما العنف ضد رئيس (اتحاد الطلاب اليهود في بلجيكا). ولا أستطيع التسامح مع ذلك”. وأضافت شاوس أن الشكوى ستطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال.

وتابعت أن الهدوء عاد إلى حرم الجامعة أمس الثلاثاء بعد تدخل الأجهزة الأمنية لوقف ما قال شهود لوسائل إعلام محلية إنه اعتداء على رئيس اتحاد الطلاب اليهود، مع ترديد هتافات معادية للسامية من جانب عدد قليل من المتظاهرين.

وندد اتحاد الطلاب اليهود في بلجيكا بالاعتداء. ولم يصب رئيس الاتحاد بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة لو سوار البلجيكية إن الطلاب ما زالوا يشغلون بعض مناطق الجامعة وإن الحوار بينهم وبين الجامعة مستمر. وليست هناك خطط فورية لإخراج الطلاب المعتصمين.

وفي هولندا المجاورة، شغل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين موقعا بجامعة أمستردام اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من اشتباك الشرطة مع المتظاهرين في العاصمة الهولندية وفض اعتصام سابق في الجامعة.

وشهد عدد من الدول الغربية مؤخرا احتجاجات واعتصامات نظمها طلاب جامعيون مؤيدون للفلسطينيين، وحدثت أسوأ الاضطرابات في بعض الجامعات الأمريكية.