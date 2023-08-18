الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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بسبب احتمال وقوع هجمات.. بريطانيا تنصح مواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى الدنمارك

منذ 7 دقائق
إدانات لحرق المصحف في الدنمارك

إدانات لحرق المصحف في الدنمارك

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نصحت بريطانيا الجمعة مواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى الدنمرك بسبب احتمال وقوع هجمات بعدما أثار حرق مصاحف على أيدي مناهضين للإسلام في الدنمرك والسويد غضب المسلمين.

وسبق أن حذرت بريطانيا والحكومة الأمريكية من احتمال حدوث هجمات في الجارة السويد، التي رفعت حالة التأهب لمواجهة الإرهاب أمس الخميس 17\8\2023 لثاني أعلى مستوى.

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية في إرشادات محدثة للسفر من أنه “من المرجح أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في الدنمرك. الهجمات قد تكون عشوائية، وتتضمن أماكن يرتادها الأجانب”.

وأشارت إلى أن السلطات في الدنمرك نجحت في إحباط عدد من الهجمات التي كان يتم التخطيط لها وألقت القبض على البعض.

وقالت السويد أيضا إنها أحبطت هجمات بعد حرق مصاحف وحوادث تدنيس أخرى أغضبت المسلمين وأثارت تهديدات من جهاديين.

وأعلنت الحكومة السويدية في وقت سابق الجمعة 18\8\2023 أنها شددت الإجراءات الأمنية حول السفارات والبعثات الأخرى بسبب تزايد التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

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