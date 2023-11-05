بسبب ارتفاع مستويات التلوث.. إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي

أعلنت وزيرة في حكومة نيودلهي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن المدارس الابتدائية في العاصمة الهندية ستظل مغلقة حتى العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بسبب ارتفاع مستويات التلوث.

وأضافت أتيشي مارلينا، وزيرة التعليم في دلهي، “مع استمرار ارتفاع مستويات التلوث، ستظل المدارس الابتدائية مغلقة حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني”.

وأردفت أنه بالنسبة للصفوف الدراسية من السادس حتى 12، هناك إمكانية متابعة الدروس عبر الإنترنت.

وتتصدر نيودلهي قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم والتي أعدتها مجموعة أي.كيو.آير السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.

وبلغ مؤشر جودة الهواء في نيودلهي اليوم الأحد 471 مما يضع المدينة في خانة “خطرة”. وتلتها مدينة لاهور في باكستان بمعدل “غير صحي للغاية” بلغ 261.

وأجبر الهواء السام منتخب سيريلانكا للكريكيت أمس السبت على إلغاء تدريبه. فالمنتخب الوطني السريلانكي كان يتدرب استعدادا لمباراة في كأس العالم للكريكيت غدا الاثنين مع بنجلادش في العاصمة الهندية شديدة التلوث.

‏ويعتبر مؤشر جودة الهواء من صفر إلى 50 جيدا، وإذا تراوح ما بين 400 إلى 500 فإنه يؤثر سلبا على الأصحاء بينما يكون خطيرا بالنسبة للمصابين فعلا بأمراض.