بسبب اسعار النفط.. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت الأحد على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.95 بالمئة، متأثرا بزيادة شهدتها أسعار النفط الجمعة. وارتفع مؤشر السوق العام 0.83 بالمئة والسوق الرئيسي 0.34 بالمئة والرئيسي 50 بنسبة 0.55 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة بأكثر من خمسة بالمئة عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما كان المستثمرون ينتظرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.96 دولار، أي خمسة بالمئة، إلى 92.61 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم زين 0.2 بالمئة وأجيليتي 1.8 بالمئة والمتكاملة 2.7 بالمئة وبيت التمويل الكويتي “بيتك” 1.6 بالمئة، كما زادت اسهم طيران الجزيرة 2.6 بالمئة والاستثمارات الوطنية 3.9 بالمئة وعقارات الكويت 2.9 بالمئة، بينما هبط سهما القرين للبتروكيماويات ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.4 بالمئة .