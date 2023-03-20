بسبب اصلاح نظام التقاعد.. الحكومة الفرنسية تواجه ازمة جديدة

لاتزال الشوارع الفرنسية تشهد حالة من الغضب الكبير بسبب خطة تعديل واصلاح نظام التقاعد، واندلعت اضطرابات عنيفة وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها.

هذا وقد تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين اقتراعين بسحب الثقة منها في الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”.

ومن غير المرجح أن ينجح أي من اقتراعي اليوم الاثنين 20\3\2023 في سحب الثقة من الحكومة، غير أن الخطوة التي اقترحها حزب وسطي، ستفشل بفارق ضئيل في عدد الأصوات.

وفي حالة نجاح التصويت سيؤدي ذلك لسقوط الحكومة والقضاء على مشروع القانون الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.

هذه الازمة تجعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات “السترات الصفراء” قبل أكثر من أربع سنوات.

ولإسقاط الحكومة، يحتاج معارضو ماكرون إلى دعم أغلبية من 577 نائبا في تحالف يجب أن يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.

وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة.

وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.