بسبب اعتداءات جنسية.. الفاتيكان يحقق مع رجال دين كاثوليك رفيعي المستوى

أمر الفاتيكان بإجراء تحقيق مع رجال دين كاثوليك رفيعي المستوى في سويسرا على خلفية اعتداءات جنسية، حسبما ذكر مؤتمر الأساقفة السويسريين، الأحد.

وقالت المجموعة، في بيان، إن هناك مزاعم عديدة بحق أساقفة عاملين ومتقاعدين، بالإضافة لرجال دين آخرين بسبب طريقة تعاملهم مع حالات الاعتداء. وبشكل محدد، واجهوا اتهامات بالتستر على الاعتداءات. كما أن هناك اتهامات بأن البعض تورط في اعتداءات جنسية في الماضي.

ووفقا لمؤتمر الأساقفة، فإن الفاتيكان تلقى خطابا بالمزاعم في مايو، ثم عين الأسقف السويسري، جوزيف بونمين، لرئاسة تحقيق أولي في يونيو.

وأشار البيان إلى أن بونمين لديه تاريخ من التحقيق في الاعتداءات الجنسية المتعلقة بالكنيسة.

من جانبه، أكد الأب نيكولاس بيتيشر، الكاهن في كنيسة برودر كلاوس في العاصمة السويسرية برن، لأسوشيتد برس أنه كتب رسالة ظهرت للنور لأول مرة في وقت سابق، الأحد، ضمن تقرير لصحيفة بليك. وتتهم الرسالة أساقفة بالتستر على حالات الاعتداء.

وعلاوة على ذلك، أفادت الصحيفة بأن أحد الأساقفة وثلاثة من القساوسة متهمون بالاعتداء الجنسي على مراهقين.

وخلال مقابلة عبر الهاتف، قال بيتيشر لأسوشيتد برس إن الدافع وراء ذلك هو دعوة البابا فرنسيس لرجال الدين حتى “يعلنوا” عن أي علامة على اعتداء جنسي أو تستر قد صادفهم، وذلك بعد سنوات من اللغط بشأن قضايا الاعتداءات الجنسية التي أحبطت الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة من قبل الضحايا وأسرهم.

وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت أنها تقوم بحسابات وجهود مهمة لتعزيز القانون الكنسي، في ما يتعلق بالاعتداء والتحرش الجنسي خلال السنوات الأخيرة، لكن الأخطاء تواصلت.

وأعلن البابا فرانسيس مواقف حازمة تجاه قضايا الاعتداء الجنسي داخل الكنائس الكاثولكية في أصقاع مختلفة من العالم، لكن منظمات حقوقية قالت إن ذلك ليس بالأمر الكافي، داعية إلى مزيد من الإجراءات لمنع مثل حدوث مثل تلك الأمور.

وطلب البابا عام 2018 إدانة جميع الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين، داعيا إلى إنهاء التستر عليها.