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بسبب الألعاب النارية.. مقتل 6 إيرانيين وإصابة العشرات في احتفالات عيد النيروز

16 - مارس - 2021
احتفالات عيد النيروز في إيران

احتفالات عيد النيروز في إيران

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قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 369 في أنحاء البلاد نتيجة الألعاب النارية في احتفالات ليلة الأربعاء الأخير من العام الفارسي.

من جهته، قال قائد شرطة طهران إن الوضع في العاصمة الإيرانية ليس جيدا وتم تسجيل 25 انفجارا أدى إلى دمار نتيجة الألعاب النارية.

ويحتفل الإيرانيون هذه الأيام بعيد النيروز أو (النوروز)، بعد حلول رأس السنة الشمسية التي توافق فلكيا الانقلاب السنوي الربيعي، الذي سيحل فجر 21 مارس الحالي.

وتعود الاحتفالات بهذا العيد إلى أكثر من 2000 سنة ولا يزال يحتل مكانة كبيرة لدى الإيرانيين حتى بعد انتصار الثورة الإسلامية، كما تم تسجيله في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2009.

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