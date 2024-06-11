بسبب الأمطار الغزيرة.. تعطل الحركة في ثالث أكبر مطارات إسبانيا

تدفقت المياه من الأسقف وتوقفت طائرات الثلاثاء على مدارج غمرتها المياه في مطار بالما عاصمة جزيرة مايوركا الإسبانية بعد هطول أمطار غزيرة على هذه الوجهة السياحية الشهيرة.

وتسببت العاصفة في توقف جميع الأنشطة في مطار سون سانت جون، ثالث أكبر مطار في إسبانيا، بسبب “استحالة التشغيل بأمان”، حسبما ذكرت شركة التشغيل أينا في بيان.

وقال وزير النقل أوسكار بوينتي إن المطار قام بتفعيل خطته للطوارئ وغير مسار الرحلات المتجهة إلى مايوركا مؤقتا إلى مطارات بديلة.

وقال بوينتي في وقت لاحق على منصة إكس إن المطار سيستأنف عملياته مع انحسار هطول الأمطار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية إن محطتها في المطار سجلت هطول أمطار بلغ معدلها نحو خمسة سنتيمترات في الساعة، وفي الذروة بلغ المعدل تسعة سنتيمترات في أقل من ساعة.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على موقع إكس تدفق المياه من سقف منطقة التسوق بالمطار، ومسافرين أغرقت المياه ملابسهم الصيفية. وظهرت في مقاطع أخرى سيارات تجد صعوبة في اجتياز ساحة انتظار السيارات التي غمرتها المياه.

ولم تتحقق رويترز من صحة المقاطع المصورة.

وسجلت حركة الركاب في مطار بالما دي مايوركا العام الماضي أكبر رقم قياسي بلغ 31.1 مليون. وتقع الجزيرة في البحر المتوسط، وتشتهر بشواطئها الخلابة ومناخها المشمس، وهي واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للسياح في أوروبا، وتحظى بشعبية خاصة لدى السياح الألمان والبريطانيين.