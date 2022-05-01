بسبب الأوضاع المعيشية.. مسيرات احتجاجية للمعلمين تعمّ مدن إيران

احتجاجا على الأوضاع المعيشية، بدأ المعلمون الإيرانيون مسيرات احتجاجية على مستوى البلاد في مدن عدة مثل فارس وكرمانشاه وكردستان وأراك وأصفهان وبوشهر وغيرها.

وكانت قوات الأمن الإيرانية داهمت منازل خمسة معلمين وأعضاء نقابة المعلمين في طهران السبت، واعتقلت أربعة منهم على الأقل، كما اتسعت رقعة إضرابات عمال صناعات النفط والغاز.

إلى ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات التربويين الإيرانيين، عن اعتقال نشطاء حركة التربويين، علي أكبر باغاني ورسول بداقي ومحمد حبيبي وجعفر إبراهيمي، مؤكدا أن عناصر من الشرطة داهمت منزل الناشط التربوي شهرام حيدري، وصادروا معداته الإلكترونية.

وتم استدعاء العشرات من المعلمين في مختلف أنحاء إيران، ونقل ثلاثة من المعتقلين إلى سجن إيفين سيئ الصيت.

وأتى اعتقال المعلمين قبل يوم من التظاهرة الاحتجاجية اليوم الأحد على مستوى البلاد بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف يوم العمال العالمي أيضا.

وكان المعلمون والتربويون العاملون منهم والمتقاعدون، قد تجمعوا محتجين على ظروفهم المعيشية وعدم تطبيق التنصيف الوظيفي الكفيل بزيادة رواتبهم، ولإدانة القمع المستمر بحقهم، يوم الخميس 21 نيسان في جميع أنحاء إيران.