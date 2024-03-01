الجمعة 20 شعبان 1445 ﻫ - 1 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب الإضرابات تعطل وسائل النقل العام في ألمانيا

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

توقفت خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق في معظم أنحاء ألمانيا اليوم الجمعة 1 آذار/مارس في ذروة أسبوع من الإضرابات المتقطعة في قطاع النقل العام بسبب خلافات حول ساعات العمل.

وشملت الإضرابات، التي نظمتها نقابة فيردي، 14 من أصل 16 ولاية في البلاد بما في ذلك برلين. ومن المقرر أن تنتهي الإضرابات في العاصمة في الساعة الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش) لكنها ستستمر حتى غدا السبت في مناطق أخرى.

وقد تتزايد الاضطرابات في البلاد نظرا لأن إضراب اليوم الجمعة يتزامن مع احتجاجات مناهضة لتغير المناخ في أكثر من مئة مدينة تطالب بوسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة، وهي احتجاجات من تنظيم مجموعة (فرايديز فور فيوتشر) ومجموعات أخرى للحملات البيئية.

وهذه هي الموجة الثانية من إضرابات النقل العام في مختلف أنحاء البلاد تقريبا في الأسابيع القليلة الماضية، من تنظيم نقابة فيردي، التي تمثل حوالي 90 ألف موظف من أكثر من 130 شركة محلية.

وذكرت فيردي أن محادثاتها الحالية بشأن عقود عمال النقل العام توقفت لأنها تضغط من أجل خفض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوة بحرية أمريكية في البحر الأحمر
شركة سويسرية: أزمة البحر الأحمر لم تدفع للهرولة لاستخدام الشحن الجوي
فلاديمير بوتين
بوتين ينفي تخطيط روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء
سفينة بالبحر الأحمر
الاضطرابات في البحر الأحمر تضعف صادرات الغاز المسال

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أمريكا قلقة.. الجيش الإسرائيلي يتحضر لتوغل بري في لبنان في هذا التاريخ!
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
وزير العمل يزف البشرى لموظفي القطاع الخاص!
دجاج
صورة لا تصدق لمسالخ دجاج في بيروت.. هل فعلاً يأكلها اللبنانيون؟