بسبب الإعصار.. إلغاء مئات الرحلات الجوية في هونغ كونغ وقوانغدونغ

ألغيت السلطات مئات الرحلات الجوية في إقليم قوانغدونغ الصيني وفي هونج كونج مع اقتراب إعصار ساولا، الذي تتجاوز سرعة الرياح المصاحبة له عن 200 كيلومتر في الساعة، من البر الرئيسي الجمعة، واضطرت إلى رفع مستوى التحذير من العواصف القوية وإغلاق أنشطة ومدارس وأسواق مالية.

وأفاد خبراء في الأرصاد الجوية بأن ثلاثة أعاصير مدارية تشكلت في شمال غرب المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي حيث تم بالفعل تصنيف ساولا وهايكوي بأنهما إعصاران، بينما لا يزال كيروجي، وهو الأبعد عن الأرض، مصنفا بأنه عاصفة مدارية.

ويصاحب الإعصار ساولا رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة ويتجه صوب ساحل إقليم قوانغدونغ، الذي يضم هونج كونج، في شرق البلاد.

وقالت السلطات الصينية أمس الخميس31\8\2023 إن ساولا قد يكون من بين أقوى خمسة أعاصير تضرب الإقليم منذ 1949، في أعلى تحذير لها من الأعاصير.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن ساولا قد يصل إلى اليابسة مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت 2\9\2023 كإعصار شديد على طول الساحل من هويدونغ إلى تايشان في قوانغدونغ. وأبقى المركز على أعلى تحذير باللون الأحمر من الإعصار. وتقع هونج كونج وماكاو المجاورة في وسط هذا الخط الساحلي.

وقال مرصد هونج كونج إن الأحوال الجوية قد تتدهور بسرعة مع وصول الإعصار إلى اليابسة، مضيفا أنه سيدرس الحاجة إلى إصدار إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير في وقت لاحق من اليوم.

وقالت الحكومة إن جميع المدارس في هونج كونج ستُغلق اليوم رغم أنه أول أيام الدراسة بالنسبة لكثيرين.

كما أغلقت مدينتا شنتشن وقوانغتشو مدارس، وذهبت شنتشن إلى أبعد من ذلك بوقف العمل والأنشطة والأسواق المالية اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة 1\9\2023.

وقال مرصد هونج كونج إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، ومن المتوقع أن “يرتفع منسوب المياه في المدينة بشكل ملحوظ” حتى الغد مع احتمال حدوث فيضانات خطيرة.

وقالت شركة الطيران الرئيسية في المدينة كاثي باسيفيك إنها ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى هونج كونج.

وقالت إن الوضع قد يستدعي تأجيل أو إلغاء رحلات جوية أخرى بناء على مسار الإعصار صباح الغد السبت 2\9\2023.

وأظهرت بيانات من فلايت ماستر انه، ألغى مطارا تشوهاى وشنتشن مئات الرحلات الجوية. وأوقفت سلطات قوانغدونغ جميع القطارات من وإلى الإقليم من 1200 بتوقيت جرينتش اليوم إلى الساعة 1000 بتوقيت جرينتش غدا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ماكاو إنها سترفع مستوى التحذير من الرياح إلى العلامة ثمانية بين الساعة الواحدة والثالثة من ظهر اليوم.

وقالت إنها تتوقع رفع مستوى التحذير إلى العلامة العاشرة في وقت مبكر من صباح الغد السبت 2\9\2023.

وفي نفس الوقت، أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان بأن الإعصار هايكوي يقترب من تايوان، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في الجزء الشمالي من الجزيرة يوم الأحد قبل أن يتجه نحو مدينة فوتشو بجنوب شرق الصين.