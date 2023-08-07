الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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بسبب الانقلاب.. أميركا توقف مساعدات تتجاوز 100 مليون دولار للنيجر

منذ 59 دقيقة
قادة الانقلاب في النيجر

قادة الانقلاب في النيجر

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أنّ برامج المساعدات الأميركية لحكومة النيجر توقفت مؤقتًا بسبب الانقلاب العسكري.

وقدّر ميلر قيمة المساعدات بأكثر من 100 مليون دولار وقال إنها تشمل مساعدات إنمائية وأمنية وفيما يتعلق بإنفاذ القانون.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحافي، أن المساعدات الأميركية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو “مئات الملايين من الدولارات” معرضة للخطر إذا لم يُعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.

في سياق متصل، أعلن إيموس لونغو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الإثنين، أن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل لمناقشة انقلاب النيجر، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش المالي، أن باماكو وواغادوغو بصدد إرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي “تضامناً” مع النيجر في ظل تلويح دول في غرب إفريقيا بتدخل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقال أحد أركان المجلس العسكري المالي الكولونيل عبد الله مايغا، إن “بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد إلى نيامي يرأسه وزير مالي.. الهدف: إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق”.

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