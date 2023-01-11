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بسبب البرد الشديد.. وفاة 7 أطفال نازحين بمخيمات مأرب اليمنية

منذ 5 دقائق
علم اليمن

علم اليمن

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يعاني العالم اجمع من سلسلة عواصف وثلوج وامطار تسيطر على الاجواء، وبسبب الحروب والظروف المعيشية الصعبة قال مصدر حكومي يمني، الأربعاء 11\1\2023، إن 7 أطفال نازحين توفوا في مخيمات النزوح نتيجة موجة البرد الشديد التي تتعرض لها محافظة مأرب والتي تؤوي معظم النازحين في البلاد.

وأوضح المصدر الحكومي المسؤول في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أن الوحدة الحكومية سجلت منذ منتصف شهر نوفمبر الفائت وحتى الاثنين الماضي وفاة 7 أطفال متأثرين بموجات البرد الشديد.

وبحسب المصدر فإن هؤلاء الأطفال توفوا في عدد من مخيمات النزوح في مدينة مأرب والمخيمات الواقعة في مديرية الوادي بالمحافظة.

وأشار إلى أن عشرات الأسر النازحة تعاني بشكل كبير من البرد القارس وسط شح الامكانيات.

وتضرب محافظة مأرب موجة برد منذ منتصف نوفمبر الماضي، وازدادت شدة البرد خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر وما تزال مستمرة حتى اليوم الاربعاء 11\1\2023.

وكانت قد دعت الوحدة التنفيذية الحكومية في مأرب بنهاية ديسمبر الماضي الجهات الفاعلة من شركاء العمل الإنساني إلى تلبية احتياجات الشتاء، والعمل على تزويد الأسر النازحة بالاحتياجات الأساسية لحمايتها من موجات البرد القارس والصقيع، ومراعاة فئة الأطفال والمسنين وحالات الضعف وهم الأشد ضعفا وهذه الفئات الأكثر تضررا من الطقس البارد.

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