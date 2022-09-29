بسبب "التطرّف".. فرنسا تغلق مسجدًا جديدًا

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأنها ستغلق مسجدًا جديدًا، متهمةً إمام هذا المسجد بالتطرف.

وأمر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، ببدء إجراءات الإغلاق الإداري لمسجد أوبيرناي الواقع في منطقة “باس رين”.

وتتهم الوزارة إمام المسجد بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي، والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية.

وقال دارمانيان، في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد أغلقنا 23 مسجدًا خلال العامين الماضيين للاشتباه بارتباطها بأنشطة انفصالية”، مضيفًا أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة “الأنشطة الانفصالية”.

وزعمت وزارة الداخلية الفرنسية أن العديد من الشباب الذين يحضرون المسجد أصبحوا “متطرفين”، وأن بعضهم “ترك فرنسا للدراسة في المدارس القرآنية، في مصر أو في اليمن”.

كذلك، ينصّ هذا الإجراء على فترة خصومة مدتها 10 أيام، يمكن خلالها للجمعية التي تدير المسجد الاعتراض على قرار الإغلاق، قبل الإغلاق المحتمل، الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 6 أشهر.

ووفقًا لوزارة الداخلية، يوجد في فرنسا 2623 مسجدًا وغرفة للصلاة. تم وضع 100 من المشتبه بها تحت المراقبة، مع وجود احتمال كبير بإزالة 30 منها. أما البقية وهي حوالي 50 مكانا للعبادة، فلا تزال تحت إشراف الوزارة.