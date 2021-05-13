بسبب التهديدات الإلكترونية.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لحماية البنية السيبرانية

عقب هجمات إلكترونية تعرضت لها مؤسسات وشركات أميركية حساسة، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف لتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني القومي.

وجاء في الأمر التنفيذي أن الحكومة الفيدرالية بحاجة لتنفيذ “تغييرات جريئة” واستثمارات ضخمة من أجل الدفاع عن المؤسسات الحيوية في الولايات المتحدة.

وتضمن الأمر التنفيذي بندا ينص على ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون تبادل معلومات التهديدات الإلكترونية، بما يشمل العقود التي تحد من مشاركة المعلومات مع الوكالات الفيدرالية المسؤولة.

وقال الأمر إن إزالة الحواجز التعاقدية وتوسيع مساحة مشاركة المعلومات بشأن التهديدات أمر ضروري لردع الحوادث والوقاية منها والاستجابة لها.

وأشار الأمر التنفيذي، الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه، إلى أنه يتعين على مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يملكون عقودا مع الوكالات الفيدرالية إبلاغها على الفور لدى اكتشاف حادث إلكتروني يتضمن خدمة أو منتجا تم تقديمها إلى تلك الوكالات.

ونص قرار بايدن على ضرورة تحديث تقنيات الأمن السيبراني للحكومة الفيدرالية، وذلك لمواكبة بيئة التهديدات المتطورة بشكل متزايد.

وأكد القرار أنه “يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات حاسمة لتحديث نهجها للأمن السيبراني (..) مع حماية الخصوصية والحريات المدنية”.

كما حث الأمر التنفيذي على ضرورة تطوير وحوكمة الخدمات السحابية التي تعتمد الوكالات الفيدرالية عليها في عملها.

كما نص الأمر على أن تقوم وكالات فيدرالية محددة على اعتماد مصادقة متعددة العوامل، وتشفير أي بيانات لها قد تكون معرضة للخطر، خلال مدة لا تتعدى 180 يوما من صدور الأمر.

كما فرض الأمر إنشاء برنامج يهدف لضمان تدريب الوكالات الفيدرالية وتجهيزها للتعامل مع أي مخاطر محتملة.

كما حث الأمر الوكالات الفيدرالية على اتباع الحد الأدنى من معايير شراء البرمجيات المختلفة، وطالب بنشر إرشادات توضح الأمر.

ونص أيضا على إنشاء مجلس متخصص بمراجعة إجراءات السلامة على الإنترنت، تسند إليه مهام تقييم الحوادث الإلكترونية الكبيرة التي قد تستهدف البلاد.

وتطرق إلى ضرورة وضع دليل موحد للحكومة الفيدرالية، وذلك للاستجابة للحوادث والتعامل مع ثغرات الأمن الإلكتروني.

وحث الأمر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين قدرات الكشف عن ثغرات الأمن الإلكتروني، والحوادث التي تستهدف شبكات الحكومة الفيدرالية، وتحسين قدرات الأخيرة في التحقيق بشأن الهجمات ومعالجتها.

وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني، تسبب بانقطاع الوقود في عدة مواقع أميركية، وقرب نفاده في بعض الولايات.

وينقل خط “كولونيال بايبلاين” ما لا يقل عن 45 بالمئة من البنزين والديزل والكيروسين الأميركي من مصافي التكرير في خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وقد وقع ضحية اختراق إلكتروني، مساء الجمعة، أجبره على إغلاق نظامه.

وفقا للشرطة الفيدرالية، فقد نفذت مجموعة “دارك سايد” الإجرامية الهجوم الإلكتروني الذي استخدم برنامج فدية.

وأعلنت شركة “كولونيال” المسؤولة عن الخط النفطي أنها ستقوم باسترجاع عملياتها، مشيرة إلى أن بعض المناطق ستشهد ارتفاعا تدريجيا في الخدمة.

وأعلنت نحو 10 ولايات من فلوريدا إلى فيرجينيا حال الطوارئ، ما أثار الذعر بين المستهلكين الذين تدفقوا على محطات الوقود بعضهم يحمل أوعية في يديه.