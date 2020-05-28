بسبب التوتر بين البلدين..الحرس الثوري يهدد أمريكا بمواجهة وشيكة في الخليج

كشفت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن إلحاق 112 زورقًا قاذفًا للصواريخ بأسطول القوات البحرية للحرس، فيما هدد قادة الحرس الولايات المتحدة، بالدخول في مواجهة عسكرية وشيكة، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين أخيرًا.

وأفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، بإقامة مراسم التحاق 112 زورقًا قاذفًا للصواريخ للقوات البحرية للحرس الثوري، في ميناء بندر عباس جنوب إيران.

وأشار تقرير الوكالة الإيرانية، إلى أن هذه الزوارق هجومية سريعة متطورة، من طراز ”ذوالفقار“ و“ميعاد“ و“حيدر“، لافتة إلى مضاعفة القدرات الهجومية للقوات البحرية للحرس الثوري، في مياه الخليج.

وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن تحرش زوارق للحرس الثوري بقطع بحرية أمريكية متمركزة في مياه الخليج، وردًا على هذا أطلق الرئيس، دونالد ترامب تحذيرات شديدة اللهجة لنظام طهران، وصل إلى حد التهديد باستهداف أي زوارق أو قطع بحرية إيرانية تتحرش بالقوات الأمريكية أو تمارس تحركات غير مدروسة في مياه الخليج.

من جهته، قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في مراسم الكشف عن الزوارق الحربية: ”إن إيران لديها إرادة صلبة، ولن تركع، أو تتنازل أمام أي عدو“، حسب تعبيره.

وأضاف سلامي: أن ”طبيعة مهمتنا هي التقدم، والدفاع منطقنا في الحرب، ولكن الدفاع لا يعني الموقف الضعيف أمام العدو، وعملياتنا وتكتيكنا هجومي، وقد أثبتنا ذلك في الميدان“.

وتابع قائد الحرس الثوري في تصريحاته: ”إن ما نشاهده اليوم، تم إنجازه في أجواء الحظر، حيث تمكنا من تحطيم الحظر من خلال تصميم وتصنيع الأنظمة بقدراتنا المحلية“.

واعتبر أن ”جانبًا هامًا وخطيرًا من القوة القتالية البحرية يبقى خفيًا، وسيرى أعداؤنا هذه القوة في يوم إذا أرادوا تنفيذ نواياهم وأطماعهم تجاه هذا الوطن، وسيرون في ذلك اليوم القوة الحقيقية لنيراننا في البحر والسماء، إذْ ستتحول ساحة الحرب إلى جحيم لأعداء إيران والإسلام“ وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“.

وفي هذا الإطار، قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري، العميد تنغسيري مهددًا واشنطن ”إننا نُعلن اليوم أن أي مكان يوجد به الأمريكيون فإننا مراقبوهم وسوف يشعرون بنا في القريب العاجل“.

وتابع تنغسيري: ”كما نعلن اليوم عن حاجة تواجدنا في المياه، إذْ إن تواجد القوات البحرية للحرس الثوري بات مجهزًا لإحباط أي إستراتيجية أو تهديد من أي نوع، وذلك بعدما أثبتنا أننا قادرون على الحضور في هذا الصدد، حيث تمكنا من تصنيع 95 % من زوارقنا بقدرات محلية، وسوف نزيد من هذا المعدل قريبًا“.

ونوه قائد البحرية للحرس الثوري، إلى أن قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، تمتلك 248 قطعة بحرية، فضلًا عن 23 ألف زورق، مضيفًا بقوله: ”لقد أخذنا التهديدات اليوم على محمل الجد، ولا نخشى الموت، وسوف نُثبت هذا الأمر عمليًا“.

كما كشف تنغسيري، عن تصميم القوات البحرية للحرس الثوري لقطعة بحرية هجومية، قادرة على استقبال مروحيات باسم القائد الراحل، قاسم سليماني، فضلًا عن العمل على تصميم قطعة بحرية أخرى باسم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقي السابق، وفق ما نقلت وكالة ”تسنيم“.

يأتي هذا، في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران وأمريكا، وخاصة بعد إصرار طهران على إرسال ناقلات نفطية إلى فنزويلا، رغم العقوبات المفروضة على البلدين في قطاع النفط.

وتحدثت تقارير إيرانية وأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، عن احتمال دخول مواجهة عسكرية بين البلدين في مياه الكاريبي في ظل تحرك شحنات النفط الإيرانية لمياه فنزويلا، الأمر الذي أدى إلى تصعيد لهجة التهديد بين البلدين.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في وقت سابق خلال مكالمة هاتفية جمعته بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن إيران لن تسمح لأمريكا بتوقيف ناقلاتها النفطية في مياه الكاريبي، وذلك ردًا على تقارير تحدثت عن تحرك قطع بحرية أمريكية لمياه الكاريبي.