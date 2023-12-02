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بسبب الثلوج.. إلغاء رحلات الطيران وقطارات المسافات الطويلة في ميونيخ

منذ 15 دقيقة
تساقط الثلوج

تساقط الثلوج

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قالت شركة دويتشه بان الألمانية للسكك الحديدة ومطار ميونيخ إن رحلات قطارات المسافات الطويلة ومئات الرحلات الجوية من وإلى مدينة ميونيخ ألغيت اليوم السبت 2\12\2023 بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأفاد بيان على الموقع الرسمي لمطار ميونيخ أنه من المقرر ألا تغادر الرحلات أو تصل إليه حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي على الأقل.

وقالت دويتشه بان على موقعها الإلكتروني إن القطارات لم تتمكن من الوصول إلى محطة القطار المركزية في ميونيخ.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التوقف طوال اليوم، ونصحت المسافرين بإعادة حجز رحلاتهم.

    المصدر :
  • رويترز

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