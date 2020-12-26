بسبب الثلوج.. مقتل 10 من متسلقي الجبال شمالي طهران

أعلن التلفزيون الإيراني إن عشرة متسلقين على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخرون في الجبال شمالي العاصمة طهران بعد تساقط كثيف للثلوج، كما فقد طاقم سفينة مؤلف من سبعة أفراد بعد عواصف في الخليج.

وتسببت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في عدة أنحاء بإيران خلال الأيام الماضية في إغلاق العديد من الطرق وتعطل حركة النقل.

وأضاف التلفزيون أن مصير عدد من المتسلقين لا يزال مجهولا منذ الإعلان عن وفاة متسلقين اثنين يوم الجمعة وأن عدد المفقودين زاد مع تلقي السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها.

ونقل التلفزيون عن مهدي فاليبور رئيس عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الإيراني قوله إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في المنطقة الجبلية وتوفي واحد في المستشفى بعد إنقاذه.

وكان فاليبور قد ذكر أن عدد المفقودين في ثلاث حلبات تزلج شهيرة يمكن أن يصل إلى سبعة.