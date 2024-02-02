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بسبب الجفاف.. البنك المركزي المغربي يتعهد بزيادة الاستثمارات الخضراء 10 بالمئة

منذ 47 دقيقة
البنك المركزي المغربي

البنك المركزي المغربي

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أكّد البنك المركزي المغربي، اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط، أن المغرب سيرفع استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة لتشكل عشرة بالمئة من احتياطياته من النقد الأجنبي، ارتفاعا من سبعة بالمئة حاليا.

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر حول تغير المناخ إن البنك استثمر 200 مليون دولار في سندات خضراء للبنك الدولي العام الماضي، أي بمثلي المستوى المسجل في 2016.

وتأثر المغرب بصورة كبيرة بالجفاف، ويتأهب لعام سادس على التوالي من الجفاف، مما يهدد الحصاد وإمدادات المياه.

وقال الجواهري إن تأثير الجفاف وتداعياته على الاقتصاد الكلي مثار قلق.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على إمداد البنوك بإرشادات ومؤشرات لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ والتي تخص كبار المقترضين.

تشير تقديرات البنك الدول إلى أن المغرب يحتاج تمويلا حجمه 78 مليار دولار بين 2022 و2050 لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

كما يتوقع أن يكلف الجفاف المغرب 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يدفع ما يقرب من مليوني شخص بحلول 2050 إلى مغادرة المناطق الريفية والاتجاه إلى بلدات ومدن.

وقال الجواهري إن تغير المناخ يؤثر على النمو ونشاط التوظيف والتضخم، والتي قال إنها المتغيرات الأساسية التي تعتمد عليها قرارات السياسة النقدية.

    المصدر :
  • رويترز

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