بسبب الحالة الصحية لزوجته.. تأجيل محاكمة السناتور بوب مينينديز

طلب ممثلو الادعاء من قاض اتحادي الأربعاء تأجيل محاكمة السناتور عن ولاية نيوجيرزي بوب مينينديز وزوجته لمدة شهرين على الأقل بعد أن قال محامو نادين مينينديز إنها في حالة صحية خطيرة تتطلب إجراء عملية جراحية.

وفي رسالة إلى القاضي سيدني ستاين، وهو قاضي محكمة جزئية في مانهاتن، طلب ممثلو الادعاء تأجيل موعد المحاكمة المقرر في السادس من مايو\أيار إلى يوليو\تموز أو أغسطس\آب، رغم استمرار معارضتهم لطلبات السناتور وزوحته بمحاكمة منفصلة.

وقال ممثلو الادعاء إن الحكومة “تأخذ على محمل الجد تطور الحالة الصحية غير المتوقع”، وإن التأجيل سيسمح للسناتور المنتمي إلى الحزب الديمقراطي بالتركيز على حالة زوجته. وعارضوا طلب نادين مينينديز التأجيل إلى أجل غير مسمى.

ولم يرد محامو مينينديز وزوجته على الفور على طلبات التعليق.

ولم تكشف نادين مينينديز عن طبيعة الحالة، لكن محاميها قالوا إن الأمر سيتطلب عملية جراحية في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، وقد يتطلب علاجا إضافيا طويلا.

وقالوا أيضا إنها لن تكون في “حالة جسدية أو نفسية” تسمح بالمشاركة في الموعد الحالي المقرر للمحاكمة، والتي من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع.

ويواجه السناتور وزوجته واثنان آخران اتهامات بالتآمر للحصول على رشوة، ودفعوا ببرائتهم من الاتهامات.

واتهم ممثلو الادعاء مينينديز وزوجته نادين بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام نفوذهما نيابة عن الحكومتين المصرية والقطرية. واتُهم مينينديز أيضا بعرقلة تحقيقات.

واضطر السناتور إلى التخلي عن رئاسته للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عقب القبض عليه في سبتمبر أيلول الماضي، وقاوم العديد من الدعوات للاستقالة.