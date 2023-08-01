بسبب "الحرارة غير المسبوقة".. إيران تبدأ عطلة رسميّة تمتدّ ليومين

أعلنت إيران عن عطلة رسميّة في البلاد، يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس بسبب “الحرارة غير المسبوقة”، وطلبت من كبار السن ومن لديهم مشاكل صحية ملازمة منازلهم.

يأتي ذلك فيما يئن العديد من المدن في جنوب إيران بالفعل تحت وطأة حر شديد منذ عدة أيام. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن درجات الحرارة تجاوزت هذا الأسبوع 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز في جنوب البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، أنّ يومي الأربعاء والخميس سيكونان عطلة، بينما قالت وزارة الصحة إنّ المستشفيات ستكون في حالة تأهب قصوى.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في طهران غدًا الأربعاء إلى 39 درجة مئوية.

وتعرضت مناطق كثيرة في العالم لموجات حر في الأسابيع الأخيرة، وربط علماء ذلك بتغير المناخ.