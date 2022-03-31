بسبب الحرب.. انكماش كبير متوقع لاقتصادي روسيا وأوكرانيا

توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم الخميس، أن ينكمش الاقتصاد الروسي 10% خلال العام الجاري، فيما يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل “أكبر صدمة في الإمدادات” منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرا، بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3.5% هذا العام، وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة 3%.

ويعتبر الانكماش الاقتصادي انخفاض عام في أسعار السلع والخدمات. وعادة ما يرتبط بانكماش في المعروض من النقود والائتمان في الاقتصاد.

وأثناء الانكماش، ترتفع القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت. ولكن يمكن أن تنخفض الأسعار أيضاً بسبب زيادة الإنتاجية والتحسينات التكنولوجية، سواء كان الاقتصاد ومستوى السعر والعرض النقدي في تراجع أو تضخيم يُغيّران جاذبية خيارات الاستثمار المختلفة.

ويؤدي الانكماش إلى انخفاض التكاليف الاسمية لرأس المال والعمالة والسلع والخدمات، على الرغم من أن أسعارها النسبية قد لا تتغير. وكان الانكماش مصدر قلق شعبي بين الاقتصاديين منذ عقود. وفي ظاهره، يفيد الانكماش المستهلكين، لأنه يمكنهم شراء المزيد من السلع والخدمات ذات الدخل الاسمي ذاته مع مرور الوقت.

ومع ذلك، ليس كل شخص يفوز من انخفاض الأسعار. وغالباً ما يشعر الاقتصاديون بالقلق إزاء عواقب انخفاض الأسعار على مختلف قطاعات الاقتصاد، خاصة في المسائل المالية. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يضرّ الانكماش بالمقترضين، الذين يمكن أن يكونوا ملزمين بدفع ديونهم بأموال تزيد قيمتها عن الأموال التي اقترضوها، كذلك أي مشارك في السوق المالية يستثمرون أو يتوقعون احتمال ارتفاع الأسعار.