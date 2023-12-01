بسبب الحرب في غزة.. تركيا وجنوب أفريقيا تنتقدان إسرائيل خلال مؤتمر (كوب28)

انتقد بعض زعماء العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) إسرائيل (الجمعة 1-12-2023) مع انهيار الهدنة بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودعوا إلى إنهاء الحرب في غزة بينما عقد مسؤولون أمريكيون وبريطانيون اجتماعات بشأن الصراع على هامش القمة.

وسلط القادة الضوء على الحرب في خطاباتهم التي ألقوها خلال المؤتمر على نحو أظهر الانقسامات الدولية بشأن إراقة الدماء وصرف الانتباه عن قمة تحاول فيها الدول التوصل إلى توافق فيما يتعلق بالتهديد المشترك الذي يشكله تغير المناخ.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للزعماء خلال كلمته الرسمية أمام المؤتمر “في أثناء مناقشة أزمة المناخ، لا يمكننا أن نتجاهل الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بجوارنا”.

وأضاف “الوضع الحالي في غزة يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنه بموجب القانون الدولي”.

وردد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الأمر ذاته في خطابه.

وقال في كلمته “تشعر جنوب أفريقيا بالخوف إزاء المأساة الوحشية الجارية في غزة. إن الحرب ضد الشعب الفلسطيني البريء هي جريمة حرب يجب أن تنتهي الآن”.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله إنه من الصعب التركيز على ظاهرة الاحتباس الحراري بينما يدور قتال في غزة.

وأضاف أمام المؤتمر “لا يمكن الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا”.

وهتفت مجموعة من المتظاهرين في المؤتمر، ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها “وقف إطلاق النار”، بعبارة “فلسطين حرة”.