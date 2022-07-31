بسبب الحرب.. محصول أوكرانيا من الحبوب سينخفض الى النصف

أعلن الرئيس الأوكراني “فولوديمر زلنسكي” أن محصول البلاد من الحبوب هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب الرئيس زيلينسكي بالإنكليزية على تويتر قائلا: “محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف”.

وأضاف: “هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب”.

وتواجه أكرانيا، وهي مورد رئيسي للحبوب في العالم، صعوبات في توصيل الحبوب للمشترين بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود.

وتوفر اتفاقية وُقعت برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 تموز ممرًا آمنا للسفن التي تحمل حبوبًا للخروج من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني في كلمة له من أحد الموانئ الثلاثة يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب، معبّرًا عن أمله في أن تبدأ مغادرة أول السفن مطلع الأسبوع.