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بسبب الحرب مع حماس.. ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل 6.6% خلال 2024

منذ 41 دقيقة
مظاهرات في اسرائيل

مظاهرات في اسرائيل

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أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين 15\1\2024.

ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب مع حركة حماس التي بدأت في السابع من أكتوبر\تشرين الأول إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.

    المصدر :
  • رويترز

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