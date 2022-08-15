الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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بسبب الرياح.. إسبانيا تكافح حريق غابات خارج عن السيطرة

منذ 4 دقائق
حرائق الغابات- أرشيفية

حرائق الغابات- أرشيفية

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خرج حريق غابات ضخم عن السيطرة في ظل الرياح العاتية في جنوب شرق إسبانيا اليوم الواقع في 15 آب، في وقت تمّ احتواء حريق آخر في الشمال، وفق ما أفاد مسؤولون.

واندلع الحريقان في وقت سابق بينما شارك أكثر من 350 عنصر إطفاء في مكافحة حرائق الغابات في منطقة أرغون (شمال) والتي دمّرت حتى الآن 6000 هكتار وأجبرت 1500 شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

لكن بينما نجح عناصر الإطفاء في السيطرة على حريق أرغون بعدما تمكنوا من منعه من الوصول إلى محمية طبيعية، اتسعت رقعة الحريق في منطقة فالنسيا (جنوب شرق).

وحاول مئات عناصر الإطفاء تساندهم 25 طائرة ومروحية إخماد النيران في فال ديبو الواقعة على بعد 50 كلم شمال منتجع بنيدورم الساحلي.

وحتى الآن، دمر هذا الحريق أكثر من 6500 هكتار من الأراضي بينما فر أكثر من 1200 شخص من منازلهم في وقت تعقّد الرياح العاتية جهود إخماد الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها بسبب تضاريسها الوعرة، وفق ما أفادت سلطات المنطقة.

وقال قائد جهاز الطوارئ الإقليمي خوسيه ماريا أنخل لإذاعة “كادينا إس إي آر”: “الحريق معقّد للغاية وتضاريس المنطقة معقدة للغاية. أجلينا أكثر من ألف شخص في الأمس والليلة الماضية وكان علينا إخلاء 70 أو 80 منزلا”، مشيرا إلى أن رقعة الحريق “تتسع”.

وبالنسبة لحريق أرغون، خشي مسؤولون من إمكانية وصول النيران إلى محمية مونكايو الطبيعية الواقعة على بعد 80 كلم غرب سرقسطة لكن تمت السيطرة عليها بنجاح، بينما أفاد مسؤول إن الوضع “يتطور بشكل جيّد”.

وفي وقت يتوقع بأن تتراجع سرعة الرياح، أعرب مسؤولون في جهاز الحماية المدنية عن أملهم في أن تفسح السيطرة على الحريق المجال لعودة 1500 شخص تم إجلاؤهم إلى منازلهم.

وشهدت إسبانيا هذا العام 390 حريق غابات على وقع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، أتت على 265,467 هكتارا من الأراضي، بحسب آخر بيانات صادرة عن النظام الأوروبي للمعلومات عن حرائق الغابات.

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