بسبب الرياح القوية.. إلغاء حوالي 70 رحلة جوية في بريطانيا

قالت قناة itv البريطانية، اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، إنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة جوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية التي خلفتها العاصفة كاثلين.

ووفقا للقناة ألغيت عشرات الرحلات الجوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، خلال أشد أيام العام حرارة حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة طيران مجدولة تتوافد إلى المطارات البريطانية وتغادر منها قبل منتصف نهار يوم السبت، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر بسبب الرياح القوية.

ويغطي التحذير شمال غرب وجنوب غرب بريطنيا وأجزاء من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء.

وفقا لمكتب الأرصاد الجوية تم إصدار تحذير أصفر آخر للرياح لشمال غرب اسكتلندا يوم غد الأحد بين الساعة 9 صباحا و3 مساء، مع توقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة مرة أخرى، وقد تصل درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية في إيست أنجليا يوم السبت مع وصول الهواء الدافئ من القارة.

وقال إيلي جلاسير، خبير الأرصاد الجوية إن “العاصفة هي السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة بسبب موقع العاصفة المتمركز نحو الغرب مما يجلب رياحا جنوبية عبر البلاد، وهذا يرفع درجات الحرارة الأكثر دفئا، مما يعني أن نرى درجات حرارة تصل إلى 22 درجة مئوية.”