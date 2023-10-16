بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس.. الدنمارك ترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم الاثنين عن إرسال فرقاطة للانضمام إلى القوة البحرية لحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط​​ للاستعداد لعمليات إجلاء محتملة في حالة تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال وزير الدفاع ترلز لوند بولسن في بيان “الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط لا يمكن التنبؤ به حاليا. ولذلك قررت الحكومة نقل الفرقاطة نيلز جول إلى شرق البحر المتوسط”.

وأضاف “إذا تطور الوضع في الشرق الأوسط وتطلب الأمر المزيد من جهود الإجلاء، فسنكون بذلك أقرب ويمكننا التحرك أسرع”.

وقالت الوزارة إن الفرقاطة لن تبحر شرقي قبرص، المشتركة في حدود بحرية مع إسرائيل، في أثناء مشاركتها في القوة البحرية لحلف شمال الأطلسي.

وعادة ما يتم نشر الفرقاطة نيلز جول كجزء من “المجموعة الأولى البحرية الدائمة” للحلف في شمال المحيط الأطلسي.