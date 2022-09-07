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بسبب الصين.. البنتاغون يتوقّف عن قبول طائرات "إف-35"

منذ 15 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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أفاد مسؤول أميركي بأنّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) توقفت عن قبول طائرات إف-35 الجديدة، بعدما اكتشفت أن مغناطيسًا مستخدمًا في محرك المقاتلة الشبح مصنوع من مواد غير مصرّح بها من الصين.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون “راسل جويميري” أن تحقيقًا خلص إلى أن سبيكة في مضخة التزييت بالمحرك لا تمتثل لقوانين المشتريات الأميركية التي تحظر المحتوى الصيني غير المصرح به، مؤكدًا أن المغناطيس لا ينقل المعلومات أو يلحق ضررًا بالطائرات، وأنه لا توجد مخاطر.

وقالت شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، “المشكلة تتعلق بمغناطيس في الآلة التوربينية في إف-35 التي تصنعها شركة هانيويل من مواد منها الكوبالت وسبائك السماريوم”.

بدورها، أشارت شركة هانيويل إنترناشيونال، التي تصنع المضخة، الى أنها “لا تزال ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة تلبّي جميع متطلبات عقود العملاء أو تتجاوزها”.

وقال مكتب البرنامج المشترك في بيانه إنه سيتم استخدام مصدر بديل للسبيكة في المستقبل.

وهناك مغناطيسات أخرى من أصل صيني ضمن مكونات الطائرة حصلت على إعفاءات من مسؤولي البنتاغون السابقين.

    المصدر :
  • رويترز

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