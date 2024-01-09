بسبب الطقس الشتوي.. أكثر من 1000 بلدة وقرية في أوكرانيا بلا كهرباء

قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا الثلاثاء إن الطقس الشتوي القاسي قطع الكهرباء عن أكثر من 1000 بلدة وقرية في تسع مناطق، وحثت السكان على الحفاظ على الطاقة بعد أن أضعفت الضربات الروسية منظومة الطاقة.

وقالت شركة أوكرنرجو إن استهلاك الكهرباء بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقالت عبر تطبيق تيليغرام للتراسل “يستمر مستوى الاستهلاك في التنامي بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد” مضيفة أن استهلاك الكهرباء في الصباح كان بالفعل أعلى بنسبة 5.8 بالمئة عن اليوم السابق.

وقالت أوكرنرجو إن الطقس تسبب في أضرار جسيمة لشبكات التوزيع بسبب الرياح القوية والصقيع وتكون طبقة سميكة من الجليد على المعدات، ما أدى إلى تأخير أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة “في الوقت الحالي، الكهرباء كافية لتزويد جميع المستهلكين بالمنازل وللأغراض التجارية. لكن الزيادة الكبيرة في الاستهلاك تخلق حملا إضافيا على محطات الطاقة، التي تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وتحتاج إلى زيادة توليدها بسرعة كبيرة وبشكل كبير، وهذا يمكن أن يؤدي إلى “الاضطرابات التكنولوجية”.

وأضافت أن أوكرانيا اضطرت لاستيراد الكهرباء من رومانيا وسلوفاكيا المجاورتين لتتمكن من تلبية الطلب.

وذكرت أن محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية لا تزال تتعافى من الضربات الروسية الضخمة التي وقعت في الشتاء الماضي، ولم تتمكن محطات الطاقة الشمسية من العمل بكامل طاقتها بسبب السحب الكثيفة وسوء الأحوال الجوية.