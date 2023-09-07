بسبب العاصفة دانيال.. رئيس وزراء اليونان يؤجل خطابه الرئاسي

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الخميس عن تأجيل خطاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الاقتصادي السنوي الذي كان مقررا أن يلقيه مطلع الأسبوع المقبل ليتسنى له زيارة مناطق تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت مياهها منازل ودمرت بنية تحتية أساسية.

ولقى ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم ولا يزال أربعة في عداد المفقودين اليوم الخميس بعد أن تسببت العاصفة دانيال، التي تجتاح اليونان منذ يوم الاثنين، في حدوث انهيارات أرضية ودمرت طرقا وأعمدة كهرباء وجرفت عشرات السيارات في مياه موحلة بمدينة فولوس الساحلية ومنطقة بيليون الجبلية المجاورة.

وكان من المتوقع أن يوضح ميتسوتاكيس، وهو محافظ فاز بفترة ثانية في منصبه في شهر يوليو تموز، سياسته الاقتصادية الرئيسية في خطاب في افتتاح معرض التجارة الدولي السنوي بمدينة سالونيك بشمال البلاد يوم السبت المقبل ثم يعقد بعده مؤتمرا صحفيا يوم الأحد.

وقال بافلوس ماريناكيس، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “بلادنا تواجه لليوم الثالث ظاهرة لم نشهد لها مثيلا من قبل”.

وأضاف “الخطاب المقرر لرئيس الوزراء والمؤتمر الصحفي المعتاد… تأجلا لمنتصف الأسبوع المقبل”، موضحا أن ميتسوتاكيس سيزور المناطق المتضررة مطلع الأسبوع.