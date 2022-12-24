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بسبب العاصفة.. شركات الطيران تلغي أكثر من 5700 رحلة بالولايات المتحدة

منذ 32 دقيقة
عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة

عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة

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ألغت شركات طيران أكثر من 5700 رحلة بالولايات المتحدة أمس الجمعة 23\12\2022، بعد أن عطلت عواصف شتوية عاتية العمل بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأحبطت عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات.

وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أن ذلك جاء في أعقاب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس 22\12\2022، في حين تم بالفعل إلغاء ما يزيد قليلا عن ألف رحلة اليوم السبت 24\12\2022.

وألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية عشرات القطارات خلال عيد الميلاد مما عطل سفر الآلاف في العطلات.

وأدى الطقس الثلجي أو حوادث الطرق إلى تعطل الطرق السريعة في الغرب الأوسط وحثت السلطات في مناطق من ولايات إنديانا وميشيجان ونيويورك وأوهايو قائدي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية رحلات وأخرت رحلات أخرى لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية بسبب الطقس الشتوي.

    المصدر :
  • رويترز

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