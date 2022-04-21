بسبب العقوبات.. الصادرات الألمانية لروسيا تتراجع 57.5% في آذار

انهمرت العقوبات الغربية على روسيا منذ أن بدأت غزوها للأراضي الاوكرانية في أواخر شباط. وفيما حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، لا تزال الدول الأوروبية منقسمة حول القيام بالخطوة نفسها وسط شحّ البدائل السريعة والمخاوف من تداعيات اقتصادية كبيرة. الّا أنّ دولًا أوروبية، من بينها ألمانيا، فرضت عقوبات اقتصادية متنوعة على موسكو.

في هذا الاطار، أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الخميس،أ ن صادرات ألمانيا لروسيا تراجعت 57.5 بالمئة إلى 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في آذار بسبب العقوبات التي فرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في شباط إلى المرتبة 12 في آذار.

وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2 بالمئة إلى 52.8 مليار يورو في آذار بالمقارنة بالشهر السابق. لكنها ارتفعت بنسبة 3.2 بالمئة عن مستواها في آذار 2021.

وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في آذار بزيادة 21 بالمئة عن مستواها قبل عام.

هذا وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها قبل عام. وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3 بالمئة إلى 6.4 مليار يورو.

وتعدّ ألمانيا أكثر الدول الاوروبية اعتمادًا على واردات الغاز والنفط الروسية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” أعلنت في وقت سابق أن ألمانيا ستتوقف عن استيراد النفط من روسيا بحلول نهاية العام.

وأضافت “أقول بكل وضوح وبلا لبس.. نعم، ألمانيا ستنهي أيضا تدريجيا وبشكل كامل واردات الطاقة من روسيا وسنخفض النفط إلى النصف بحلول الصيف وسيكون عند صفر بحلول نهاية العام، ثم سيعقبه الغاز.. في خارطة طريق أوروبية مشتركة لأن تخارجنا المشترك، التخارج الكامل للاتحاد الأوروبي، هو قوتنا المشتركة.”