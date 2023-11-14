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بسبب العقوبات.. النيجر تتخلف عن سداد ديونها

منذ 46 دقيقة
حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو

حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو

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أظهرت بيانات من وكالة إدارة الديون الإقليمية لدول غرب أفريقيا الثلاثاء أن النيجر تخلفت عن سداد فوائد ورأس مال بقيمة إجمالية بلغت 187.136 مليار فرنك أفريقي (304 ملايين دولار) منذ انقلاب يوليو\تموز وتعليق مشاركتها في الأسواق المالية الإقليمية.

وقالت الوكالة في بيان الثلاثاء إن النيجر تخلفت عن سداد فوائد أخرى على الديون قيمتها نحو 2.464 مليار فرنك أفريقي (4 ملايين دولار).

وذكرت الوكالة “واقعة الدفع هذه تأتي في إطار ظرف تخضع فيه دولة النيجر لعقوبات فرضها عليها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا”.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا مشاركة النيجر في السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته في يوليو تموز وأطاح بالرئيس محمد بازوم.

وفرضت إيكواس عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على المجلس العسكري في النيجر شملت منع وصوله إلى حسابات الدولة لدى البنك المركزي الإقليمي وهددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري.

    المصدر :
  • رويترز

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