بسبب العواصف.. إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب عواصف تسببت في مقتل 12 شخصا على الأقل خلال الأيام العشرة المنصرمة وقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف المنازل والشركات في الولاية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن حالة الطوارئ تخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة من الكوارث وحشد موارد الطوارئ.

وفي الأسبوع الماضي، نتجت عن الطقس القاسي رياح عنيفة أطاحت بشاحنات وأغرقت شوارع بلدات صغيرة على ساحل شمال كاليفورنيا بالفيضانات.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 120 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا في وقت مبكر اليوم الاثنين بحسب بيانات موقع باور أوتدج دوت يو.إس، بعدما عطلت عاصفة ضخمة الأسبوع الماضي الحركة على الطرق وأثارت سيولا وانهيار صخور واقتلاع أشجار.

وقال الحاكم جافين نيوسوم في مؤتمر صحفي إن تقارير أفادت بمقتل 12 على الأقل في حوادث متعلقة بالطقس في كاليفورنيا على مدى الأيام العشرة المنصرمة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قوله: “نتيجة الأحوال الجوية القاسية خلال الأيام العشرة الماضية، لقي 12 شخصاً مصرعهم”، محذراً من أن العواصف التي ستضرب هذا الأسبوع يمكن أن تكون أكثر خطورة، داعياً السكان إلى البقاء في منازلهم.

وتم تفعيل تحذيرات الإخلاء لنحو 13 ألفاً من سكان المناطق المتضررة بالفيضان في سان فرانسيسكو.