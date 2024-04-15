بسبب الفيضانات.. إجلاء أكثر من 108 آلاف في قازاخستان

أفادت وزارة الطوارئ اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل الجاري، أن قازاخستان أجلت أكثر من 108 آلاف شخص منذ بدء الفيضانات في البلاد في الشهر الماضي.

وذكر متحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية أن أكثر من خمسة آلاف منزل لا تزال مغمورة بالمياه، على الرغم من عودة قرابة 12 ألف شخص إلى منازلهم.

يشار إلى أن أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود ضربت بضع مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من كازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

هذا وقد كافحت مدينة أورينبورج الروسية لمواجهة تصاعد منسوب المياه، يوم الخميس الماضي، بعد أن فاضت أنهار كبرى في روسيا وكازاخستان، في أشدّ فيضانات تشهدها المنطقة فيما يقرب من قرن.