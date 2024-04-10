بسبب الفيضانات.. إجلاء نحو 8000 شخص من منطقة أورينبورغ الروسية

أعلن المكتب الصحافي لحكومة مقاطعة أورينبورغ الروسية اليوم الأربعاء، 10 نيسان/أبريل الجاري، عن ارتفاع عدد المباني السكنية التي غمرتها المياه إلى 12.8 ألف، كما غمرت المياه 14.9 ألف قطعة أرض، وتم إجلاء أكثر من 7.7 ألف شخص.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحافي اليوم الأربعاء: “تم إجلاء 7703 أشخاص، بينهم 1707 أطفال من المنازل والأراضي المحيطة بها، وتم إيواء 1513 شخصا في 36 مركز إيواء مؤقتا، بينهم 262 طفلاً، في حين يقيم الباقون مع أقاربهم، كما تم نقل 570 رأس ماشية من منطقة الفيضانات إلى مناطق آمنة”.

وبحسب البيان، غمرت المياه في مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ 6793 مبنى سكنياً، وتم إجلاء 2616 شخصاً، منهم 1387 في مراكز إيواء مؤقتة.

وأوضح البيان، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل انخفاض في المياه في 14 بلدة في المنطقة، وامتصاص المياه من 38 مبنى سكنيا و492 قطعة أرض وستة جسور منخفضة من المياه.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود بضع مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من كازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.