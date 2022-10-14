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بسبب الفيضانات العارمة.. فرار المئات في عاصمة تشاد

منذ 45 دقيقة
تشاد

تشاد

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فر مئات من سكان العاصمة التشادية نجامينا من منازلهم بسبب الفيضانات العارمة التي تجتاحها منذ أمس الخميس 13\10\2022، والتي حولت أجزاء من المدينة إلى مناطق لا يمكن التحرك فيها سوى بالقوارب.

وقال توماس نجويدوم “31 عاما” “نقلت الأطفال بالسيارة إلى المدرسة هذا الصباح، وعند عودتي كانت مياه النهر أغرقت منزلنا بالكامل، لا أعرف ماذا أفعل أو أين أضع أسرتي”.

وترك بعض ضحايا الفيضانات منازلهم سيرا على الأقدام وحملوا أمتعتهم على رؤوسهم، وفي إحدى المناطق، بنت نساء مخيم طوارئ من أغصان الأشجار والقماش لتوفير المأوى لعائلاتهن.

وحدوث الفيضانات ليس شيئا نادرا في موسم الأمطار في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا، ويمتد الموسم عادة من مايو أيار إلى أكتوبر تشرين الأول في المناطق الجنوبية. لكن الأمطار هطلت في وقت مبكر هذا العام وكانت الأشد غزارة منذ عقود.

    المصدر :
  • رويترز

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