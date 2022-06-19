بسبب الكوليرا.. السليمانية العراقية تعلن حالة الطوارئ!

أعلنت صحة محافظة السليمانية، شمال شرقي العراق، الأحد الواقع في 19 حزيران، حالة الطوارئ من جراء تأكيد تسجيل عشر إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة.

وقال مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، في مؤتمر صحفي إنه وبعد تأكيد نتائج الفحوصات في العاصمة بغداد، تبين أن العينات التي أرسلت من السليمانية لمصابين بالكوليرا،

وأضاف هورامي أن وزارة الصحة العراقية أوصت صحة السليمانية بإعلان حالة الطوارئ.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قالت الخميس الماضي إنها ستتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على حالات الإسهال منعا لتفشي مرض الكوليرا.

بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن “احصائية الإصابات بالحمى النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة”.

المرض، الذي يعرف كذلك باسم حمى “الكونغو”، يعتبر من الأمراض المتوطنة في العراق، إذ شخصت أول حالة في البلاد عام 1979، ومنذ ذلك التاريخ تسجل إصابات في عدد من محافظات العراق بمعدلات مسيطر عليها، بحسب الصحة العراقية.