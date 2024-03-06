بسبب المرض.. بابا الفاتيكان يختصر حديثه مجدداً في اللقاء الأسبوعي

قال البابا فرنسيس الأربعاء إنه لا يزال يعاني من نزلة برد واختصر حديثه مجددا أمام الحضور في اللقاء الأسبوعي الذي أقيم في ساحة القديس بطرس، وكلف أحد مساعديه بقراءة النص المكتوب سلفا.

وعاني فرنسيس (87 عاما) من مشاكل صحية خلال الأسبوعين الماضيين مما اضطره على إلغاء بعض الارتباطات وتجنب إلقاء بعض الخطب.

وأفاد الفاتيكان في 24 فبراير\شباط بأن فرنسيس يعاني من أنفلونزا خفيفة. وفي الأسبوع الماضي، نُقل إلى مستشفى في روما لإجراء فحص بالأشعة المقطعية، وقال يوم السبت إنه مصاب بالتهاب في الشعب الهوائية.

وقال فرنسيس للحضور الأربعاء إنه يكلف أحد مساعديه بقراءة الكلمة “لأنني ما زلت مصابا بنزلة برد ولن أستطيع القراءة بشكل جيد”. ورغم ذلك تحدث قليلا في نهاية اللقاء الأسبوعي وحيا الحضور ودعا إلى إحلال السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ويعاني فرنسيس من صعوبات في المشي مما قد يتسبب في تعقيد خطط السفر هذا العام، والتي تشمل رحلات في تواريخ لم يتم تحديدها بعد إلى بلجيكا وتيمور الشرقية وبابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا. ومن المقرر أن يقوم برحلتين داخل إيطاليا إذ سيسافر إلى مدينة البندقية يوم 28 أبريل\نيسان ومدينة فيرونا يوم 18 مايو\أيار.

ورغم المشاكل الصحية، التقى البابا فرنسيس في الأيام القليلة الماضية بالمستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت وأطلق مناشدة أخرى يوم الأحد لإنهاء الحرب في غزة.