بسبب المقاطعة إثر الحرب بغزة.. "نستله" تكشف إحجام المستهلكين عن منتجاتها

كشفت شركة نستله الشهيرة، عن تردد المستهلكين في شراء منتجاتها في الشرق الأوسط، لصالح منتجات محلية أخرى. وفق تقرير لوكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الخميس، إن الشركة ترى “ترددا بين المستهلكين وتفضيلا للعلامات التجارية المحلية” في الشرق الأوسط بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة.

من جانب آخر، أعلنت شركة يونيليفر البريطانية وفي وقت سابق من هذا الشهر أن نمو مبيعاتها في الربع الرابع في جنوب شرق آسيا تأثر بسبب مقاطعة المتسوقين في إندونيسيا للعلامات التجارية للشركات متعددة الجنسيات “ردا على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط”.

ويذكر أن سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها فشلت في تحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات خلال الربع الماضي متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط، وسط موجة مقاطعة بسبب دعم فروع دولة الاحتلال للجيش في حملته العسكرية على غزة.

وشركة الوجبات السريعة العملاقة من بين عدة علامات تجارية غربية شهدت احتجاجات وحملات مقاطعة ضدها بسبب المواقف المؤيدة لإسرائيل في الحرب على غزة.

وزادت مبيعات العلامة التجارية في الأسواق التنموية الدولية المرخصة من ماكدونالدز 0.7 بالمئة في الربع الماضي، وهو أقل كثيرا من التوقعات بنمو 5.5 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز في كانون الثاني/ يناير الماضي إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد “تأثيرا ملموسا على الأعمال” بسبب الحرب في غزة، بالإضافة إلى “معلومات مضللة” حول العلامة التجارية.