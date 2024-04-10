بسبب الوضع بالشرق الأوسط.. لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها من وإلى طهران

قالت شركة لوفتهانزا الألمانية اليوم الأربعاء 10\4\2024 إنها قررت بعد تقييم دقيق تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى غد الخميس 11\4\2024 على الأرجح “بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط”.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز “نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا”.

هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوما من هناك.

وكتب كاتس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران”.

فيما قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل “يجب أن تعاقَب وستعاقَب” على مهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الفطر “النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب”.

فيما حمّل رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، السبت 6 نيسان/أبريل 2024، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الرئيسية في تنفيذه، معتبراً أن الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق بأنه خطوة جنونية.

وقال باقري، خلال كلمة له أثناء مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، إن إيران لن تبقى دون رد على الهجوم، وإن انتقامها سيكون حتميا وفي التوقيت الذي تحدده.