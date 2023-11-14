بسبب تأخيرها في تسليم طائرات.. الخطوط الجوية الكويتية تنتظر تعويضات من إيرباص

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الكويتية الثلاثاء لرويترز إن الشركة تنتظر تعويضات من شركة إيرباص بسبب التأخير في تسليم طائرات تجارية.

وتعاني شركات صناعات الطيران وغيرها من الشركات المصنعة من اختناقات في سلاسل التوريد.

وتزايدت الضغوط هذا العام على شركات صناعة الطائرات للبدء في دفع غرامات.

وقال عبد المحسن سالم الفقعان في مقابلة بمعرض دبي للطيران “نناقش الأمر معهم. سيكون هناك بعض التعويضات من إيرباص نفسها، وعليهم أن يفعلوا ذلك لأننا تأثرنا”.

وأضاف أن تأخير التسليم اضطر شركة الطيران لتعديل شبكتها وإعادة جدولة الرحلات، دون تحديد مدة التأخير أو نوع الطائرات التي تأخر تسليمها.

وقال متحدث باسم إيرباص إن المحادثات مع العملاء سرية.

وأشار الفقعان إلى أن شركة الطيران تخفض عدد رحلاتها في خطوط معينة في الشرق الأوسط وتركيا بسبب تراجع الطلب على بعض الوجهات بنسبة تصل إلى 50 بالمئة نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وألغى المسافرون حجوزات على رحلات بالمنطقة وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى صراع إقليمي.

وقال الفقعان إن الكويت نقطة إقلاع أو هبوط لنحو 60 بالمئة من ركاب الشركة، ونقطة مرور لنسبة 40 بالمئة من عملاء الشركة.