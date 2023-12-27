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بسبب تجارة الأسلحة.. كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوريين شماليين

منذ 4 دقائق
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن سول فرضت عقوبات على ثمانية كوريين شماليين لصلتهم بتطوير البرامج النووية والصاروخية من خلال تجارة الأسلحة والهجمات الإلكترونية وأنشطة أخرى غير مشروعة.

وجاءت العقوبات بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات، وهو ما نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشدة باعتباره انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان “الثمانية متورطون في تحقيق أرباح للنظام الكوري الشمالي وتمويل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ من خلال كسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية أو سرقة التكنولوجيا والاتجار بالسلع الخاضعة للعقوبات بما في ذلك الأسلحة”.

وبعيدا عن الأمم المتحدة، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على بيونجيانج بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان، سعيا للضغط على مصادر تمويلها.

وأدرجت كوريا الجنوبية 83 فردا و53 كيانا على القائمة السوداء المرتبطة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية منذ أكتوبر تشرين الأول2022.

    المصدر :
  • رويترز

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