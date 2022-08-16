بسبب تجمّعات دينية.. الحصبة تقتل 157 طفلًا في زيمبابوي

كشفت وزيرة الإعلام في زيمبابوي أن تفشّي مرض الحصبة في البلاد أودى بحياة 157 طفلًا مع زيادة عدد الوفيات إلى المثلين تقريبًا خلال أقل من أسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، ألقت الحكومة باللائمة في زيادة عدد الإصابات على طوائف في الكنيسة الرسولية، مؤكّدةً أن الحصبة منتشرة إلى حد كبير بين من لم يتلقّوا التطعيم.

ولفتت وزيرة الإعلام “مونيكا موتسفانجوا”، في إفادة إعلامية بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الى أن العدد الإجمالي للإصابات المشتبه بها على مستوى البلاد قفز من 1036 إلى 2056 في أربعة أيام.

وسُجّلت معظم الإصابات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 15 سنة من طوائف دينية ترفض التطعيم بسبب معتقداتها .

وأضافت موتسفانجوا أنه بينما تقوم وزارة الصحة بتوسيع نطاق برنامج التطعيم قبل افتتاح المدارس في سبتمبر أيلول، فإن الحكومة تتواصل مع الزعماء التقليديين والدينيين للحصول على دعمهم.