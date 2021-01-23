بسبب تحديد مواقع تظاهرات المعارضة...روسيا تطلب "توضيحات" من واشنطن

قالت وزارة الخارجية الروسية إن على سفارة الولايات المتحدة في موسكو تقديم توضيحات حول نشر معلومات على موقعها تحدد مواقع التظاهرات التي نظمها معارضون، السبت، في روسيا، لافتة إلى أنها ستستدعي الدبلوماسيين الأمريكيين.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ”فيسبوك“: ”ماذا يعني ذلك، هل يعني التأثير أو إعطاء تعليمات للمتظاهرين؟“، مضيفة أن ”على الزملاء الأمريكيين أن يحضروا إلى ساحة سمولينسكايا (مقر الخارجية الروسية) لتقديم توضيحات“.

وكانت زاخاروفا تشير إلى نشر السفارة على موقعها تحذيرا يدعو المواطنين الأمريكيين إلى عدم التوجه إلى أماكن التظاهرات المقررة السبت في روسيا، محددة في هذا النص أسماء المدن والشوارع التي ستشهد تجمعات، بحسب “إرم نيوز”.

ورأت الخارجية الروسية أن هذا الأمر بمثابة تشجيع للمتظاهرين، مشيرة إلى أنه لو تصرفت السفارة الروسية في واشنطن على هذا النحو لأدى ذلك إلى ”تهديدات بعقوبات وعمليات طرد لدبلوماسيين روس“.

ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من الدبلوماسيين الأمريكيين.

ونددت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية باعتقال مئات المتظاهرين خلال احتجاجات السبت